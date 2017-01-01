З-під уламків накритого лавиною італійського готелю витягли 16-ту жертву

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Рятувальникам за допомогою екскаваторів вдалося дістатися до центральної частини готелю

Кількість загиблих в результаті сходження лавини на готель в Італії збільшилась до 16.

Про це повідомляє АР.

Прес-секретар італійської рятувальної служби Альберто Майола повідомив, що рятувальникам за допомогою екскаваторів вдалося дістатися до центральної частини готелю, де вони і виявили тіла останніх жертв.

«За логікою, надії знайти живих згасають, але ми продовжуємо пошуки і намагаємося робити це якомога швидше», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли тіла двох жінок усередині готелю Rigopiano. Ще три тіла були витягнуті з-під завалів сьогодні вранці: це троє чоловіків, особи загиблих поки не встановлені.

На шостий день пошуків все ще невизначеною залишається доля 14 людей, 11 осіб раніше вдалося знайти живими.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.