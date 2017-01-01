З-під уламків накритого лавиною італійського готелю витягли 18-ту жертву

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В даний час рятувальники продовжують працювати на місці події

Кількість загиблих в готелі Rigopiano в комуні Фаріндола в центральній частині Італії, який накрило лавиною, зросла до 18 осіб. Про це повідомляє RaiNews24.

Відзначається, що до сих пір зниклими без вісті вважаються ще 11 осіб. При цьому 11 вдалося врятуватися, серед них співробітники і постояльці готелю.

В даний час рятувальники продовжують працювати на місці події.

Також повідомляється, що пройшли перші похорони загиблого в результаті інциденту - власника готелю Алессандро Джанкатеріно.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.