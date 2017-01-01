З початку бойових дій на Донбасі загинуло понад дві тисячі українських військових
- Сьогодні, 15:41
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Віктор Муженко
Близько восьми тисяч українських військовослужбовців дістали поранення
З 2014 року на сході України загинуло 2197 українських військовослужбовців, які виконували там завдання. Про це повідомив начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко під час зустрічі з військовими аташе іноземних держав у Києві.
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«Бойові втрати Збройних сил України за цей період становили: 2197 осіб загиблими і близько 8 тис. пораненими», – сказав він.
За даними ООН, внаслідок воєнних дій на Донбасі з 2014-го по серпень 2016 року загинуло 9640 людей, ще 22 431 осіб дістали поранення.
Як повідомлялося, минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військовослужбовців, ще 10 зазнали поранень.
Джерело: zn,ua