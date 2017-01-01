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    Загиблі, поранені, зниклі безвісти. Міноборони назвали цифри втрат у зоні АТО за три роки (ДОКУМЕНТ)

    • Сьогодні, 09:30
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    Доля 109 українських військовослужбовців досі невідома

    На 15 лютого 2017 року у зоні проведення Антитерористичної операції загинуло 2193 військовослужбовці.

    Про це зазначено у відповіді Міністерства оборони на інформаційний запит.

    За час АТО санітарні втрати становили 7445 осіб.

    Крім цього, зниклими безвісти вважаються 109 військовослужбовців. Ще 52 солдата перебувають у полоні.

    (для ознайомлення з документом натисніть на зображення)

    Загалом, статус учасника бойових дій отримали 185,8 тис. військовослужбовців Збройних Сил України.

    Як повідомляв «Главком»у лютому 2017 року загинуло 34 воїни АТО.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Герої, яких у нас забрала війна у 2016-му. Згадаймо всіх поіменно»

    Міноборони АТО
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