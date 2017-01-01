Загиблі, поранені, зниклі безвісти. Міноборони назвали цифри втрат у зоні АТО за три роки (ДОКУМЕНТ)

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Доля 109 українських військовослужбовців досі невідома

На 15 лютого 2017 року у зоні проведення Антитерористичної операції загинуло 2193 військовослужбовці.

Про це зазначено у відповіді Міністерства оборони на інформаційний запит.

За час АТО санітарні втрати становили 7445 осіб.

Крім цього, зниклими безвісти вважаються 109 військовослужбовців. Ще 52 солдата перебувають у полоні.

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Загалом, статус учасника бойових дій отримали 185,8 тис. військовослужбовців Збройних Сил України.

Як повідомляв «Главком», у лютому 2017 року загинуло 34 воїни АТО.

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