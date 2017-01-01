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    З початку доби бойовики 23 рази порушили режим тиші на Донбасі

    • Сьогодні, 19:47
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    Зона АТО
    Зона АТО

    Бойовики стріляють із 120-мм мінометів, загинули двоє українських воїнів

    Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України.

    Як повідомляє прес-центр АТО, з початку доби ворог 23 рази порушив режим тишіі.

    «Найбільшу активність противник проявляв на Донецькому напрямку. З мінометів калібру 120мм та 82мм ворог вів вогонь по позиціям поруч населених пунктів Авдіївка та Шахта Бутівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів гатив у районі Кам’янки. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь поблизу Зайцевого», - йдеться в повідомленні.

    За даними штабу, на Маріупольському напрямку гаряче було поблизу Широкиного, Чермалика та Красногорівки, захисників яких противник обстріляв з великокаліберних кулеметів. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Водяного та Богданівки. Поблизу Гнутового активно діяв ворожий снайпер.

    На Луганському напрямку ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм українські позиції поруч Кримського.

    В окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

    Двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще двоє отримали поранення.

    Як зазначили в штабі, один із бійців АТО загинув під час обстрілу Шахти Бутівка.

    «Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Шахта Бутівка з мінометів калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку», - уточнили в штабі.

     

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