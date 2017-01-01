З початку доби бойовики 23 рази порушили режим тиші на Донбасі
- Сьогодні, 19:47
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Бойовики стріляють із 120-мм мінометів, загинули двоє українських воїнів
Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій Збройних Сил України.
Як повідомляє прес-центр АТО, з початку доби ворог 23 рази порушив режим тишіі.
«Найбільшу активність противник проявляв на Донецькому напрямку. З мінометів калібру 120мм та 82мм ворог вів вогонь по позиціям поруч населених пунктів Авдіївка та Шахта Бутівка. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілював захисників Пісків, Верхньоторецького, Південного та Авдіївки. З великокаліберних кулеметів гатив у районі Кам’янки. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь поблизу Зайцевого», - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, на Маріупольському напрямку гаряче було поблизу Широкиного, Чермалика та Красногорівки, захисників яких противник обстріляв з великокаліберних кулеметів. Зі стрілецької зброї відкривав вогонь по опорних пунктах наших військ в районі Водяного та Богданівки. Поблизу Гнутового активно діяв ворожий снайпер.
На Луганському напрямку ворог накривав вогнем мінометів калібру 120 мм українські позиції поруч Кримського.
В окремих випадках, аби пригасити вогневу активність ворога, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.
Двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули, ще двоє отримали поранення.
Як зазначили в штабі, один із бійців АТО загинув під час обстрілу Шахти Бутівка.
«Внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Шахта Бутівка з мінометів калібру 120мм та 82мм, загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує завдання на Донецькому напрямку», - уточнили в штабі.