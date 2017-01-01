З початку доби окупанти 32 рази обстріляли військових на Донбасі: є загиблі

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один український захисник отримав поранення

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою Збройними силами України. Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли позицій Сил АТО. З початку доби ворог 32 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників: один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один український захисник отримав поранення.

На Донецькому напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів противник накривав позиції поруч Верхньоторецького. З мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Авдіївки. Гранатомети різних систем противник застосовував по захисниках Кам’янки, а стрілецьку зброю – по оборонцях Луганського. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах неподалік Зайцевого.

На Приморському напрямку, з озброєння танку, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник накривав вогнем опорні пункти поблизу Водяного. 120-міліметрові міномети та протитанкові гранатомети ворог застосовував по захисниках Павлополя, а з мінометів калібру 120-мм гатив по оборонцях Широкиного та Лебединського. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстрілював опорні пункти під Чермаликом, а поблизу Старогнатівки провокував наших воїнів вогнем автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Зі стрілецької зброї бив по захисниках Гранітного та Гнутового.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь по позиціях поблизу Новотошківки. Протитанкові ракетні комплекси та автоматичні гранатомети ворог застосовував по опорних пунктах неподалік Кримського. З автоматичних гранатометів противник обстрілював захисників Валуйського.

В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.