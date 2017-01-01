З початку доби терористи на Донбасі здійснили 18 обстрілів

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Бойовики на Донбасі

Бойовики вдарили зі 120-мм мінометів в районі Сизого на Луганщині

Незважаючи на домовленості про режим, російсько-окупаційні підрозділи на Донбасі продовжують провокації проти українських військ. З початку доби зафіксовано 18 обстрілів позицій ЗСУ.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

«На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного обстрілював з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. По позиціях в районі Пісків та Зайцевого гатив з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер», - йдеться в повідомленні.

Крім того, поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї захисників Красногорівки: «З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілювали зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького не давав спокою ворожий снайпер».

На Луганщині ворог гатив зі 120 мм міномету по наших позиціях в районі Сизого.