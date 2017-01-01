З початку доби в АТО загинув боєць ЗСУ, ще один поранений

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Загалом зафіксовано 30 обстрілів за добу у зоні АТО

Станом на 18:00 на Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Водяне, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку з танку обстрілювали Піски та шахту Бутівку. Її ж, а також Авдіївку, Кам’янку та Луганське - зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці.

Загалом зафіксовано 30 обстрілів. Один наш військовий загинув, один – поранений.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про чотирьох поранених бійців ЗСУ за добу.