З початку доби втрат серед бійців Збройних сил не було, - Штаб

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr Українські військові

У Штабі повідомили, що у неділю російсько-терористичні бандформування 20 разів обстрілювали Донбас

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною. З початку доби підрозділи російсько-терористичних бандформувань 20 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, застосовуючи, зокрема, й важке артилерійське озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Під час одного з таких ворожих обстрілів сьогодні вкотре постраждали мирні громадяни та міська інфраструктура Донбасу. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На приморському напрямку, починаючи орієнтовно з 6.30 години ранку, впродовж півтори години проросійські незаконні збройні формування здійснили інтенсивний обстріл оборонних укріплень сил АТО під Красногорівкою. Бойовики використовували міномети калібрів 120 й 82 мм, озброєння танків й БМП, гранатомети. Водночас вони випустили понад 10 снарядів з РСЗВ «Град» по житлових кварталах цього населеного пункту. В результаті цього серйозних руйнувань зазнали місцеві лікарня, школа та десятки житлових будинків. Декілька місцевих мешканців отримали незначні поранення й травмування.

Пізніше бойовики двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по позиціях військових в районі Широкиного. З мінометів калібру 82 мм - поблизу Чермалика. Неподалік Лебединського бандити застосовували гранатомети, а біля Мар'їнки - великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку проросійські бандформування ще до світанку декілька разів відкривали вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння танку по оборонних укріпленнях Збройних сил в районі селища Луганське, що на Світлодарській дузі. А у передмісті Авдіївки НЗФ били з артилерійських систем калібру 122 мм та гранатометів різних модифікацій. Північніше, біля Кам'янки та Новоселівки Другої, наші укріплення потрапили під ворожий вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з початку доби бандформування двічі відкривали вогонь по наших опорних пунктах неподалік Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів. Згодом з гранатометів накривали опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Донця та Катеринівки.

З початку доби втрат серед бійців ЗС України не було, додали у Штабі.