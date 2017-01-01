З початку епідсезону в Україні від грипу померли 18 осіб

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Захворюваність на грип та ГРВІ

Смертність від грипу у цьому році перебуває на рівні попереднього епідемічного сезону, зазначили в МОЗ

З початку епідемічного сезону (3 жовтня) в Україні було зареєстровано 18 летальних випадків, пов'язаних з грипом. Про це повідомила сьогодні на брифінгу завідувач центром грипу та ГРВІ Українського центру з контролю і моніторингу захворювань Тетяна Дихановська.

Вона зазначила, що смертність від грипу у цьому році перебуває на рівні попереднього епідемічного сезону.

За словами Дихановської, у минулому році в структурі смертності від грипу домінував штам грипу H1N1 (Каліфорнія) пандемічний. «У цьому році H3N2 (Гонконг), як і прогнозувалося», - сказала вона.

Нагадаємо, за перший тиждень 2017 року на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб. Наразі епідемічні рівні перевищені у 13 областях.

З Нового року від грипу померло шестеро українців.

Джерело: Інтерфакс-Україна