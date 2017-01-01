З початку року базова інфляція в Україні склала 1,1%

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Інфляція

Базова інфляція прискорилася

Базова інфляція в Україні в січні 2017 року в річному вираженні в порівнянні з лютим 2016 року прискорилася до 6,6% з 6,2% місяцем раніше - у січні до січня.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з попереднім місяцем – січнем 2017 року - базова інфляція в лютому прискорилася до 0,7% з 0,4% у січні до грудня.

З початку року, порівняно з груднем 2016 року, базова інфляція склала 1,1%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: УНІАН