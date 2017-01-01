З початку року до Європи морем прибули понад 70 тис. біженців

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Мігранти перетинають Середземне море

Близько 60 тисяч осіб прибула на територію Італії

З початку 2017 року понад 70 тисяч біженців прибули до Європи, перетнувши Середземне море. За даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, які були оприлюднені у вівторок, 30 травня, левова частка мігрантів - близько 60 тисяч осіб - прибула на територію Італії.

За станом на кінець травня, з початку поточного року при спробі перетнути Середземне море і дістатись берегів Європи загинули або зникли безвісти 1720 мігрантів, інформує агенція epd.

Порівняно з попереднім роком кількість мігрантів, які перетинають Середземне море, різко зменшилась, проте кількість жертв залишається високою. У період з січня по травень 2016 року берегів Європи дістались понад 200 тисяч біженців, при цьому понад дві тисячі осіб під час небезпечної подорожі загинули.

В Управлінні верховного комісара ООН у справах біженців пояснюють зниження кількості біженців закриттям так званого «балканського маршруту», а також дією з березня 2016 року угоди про реадмісію сирійських біженців, укладену між Євросоюзом та Туреччиною.

Джерело: DW