З початку року на Донбасі загинула 21 цивільна людина - ОБСЄ

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Мирні жителі Донбасу

Майже сотня мирних жителів Донбасу отримали поранення

З початку 2017 року в ході бойових дій на Донбасі постраждали 116 мирних жителів. З них 21 людина загинула і 95 осіб отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

«Статистика говорить, що за цей рік кількість жертв серед цивільного населення досягає 116 осіб, з них 21 загиблий та 95 поранених», - сказав він.

Також Хуг додав, що тільки минулого тижня Спеціальна моніторингова місія повідомила про сімох постраждалих серед цивільного населення, у тому числі одна людина загинула.

Як повідомлялося, протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє бійців дістали поранення та травми.

Джерело: 112 Україна