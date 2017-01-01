З початку року на Донбасі загинула 21 цивільна людина - ОБСЄ
- Сьогодні, 16:11
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Майже сотня мирних жителів Донбасу отримали поранення
З початку 2017 року в ході бойових дій на Донбасі постраждали 116 мирних жителів. З них 21 людина загинула і 95 осіб отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.
«Статистика говорить, що за цей рік кількість жертв серед цивільного населення досягає 116 осіб, з них 21 загиблий та 95 поранених», - сказав він.
Також Хуг додав, що тільки минулого тижня Спеціальна моніторингова місія повідомила про сімох постраждалих серед цивільного населення, у тому числі одна людина загинула.
Як повідомлялося, протягом минулої доби внаслідок бойових дій на сході України двоє українських військовослужбовців загинули, ще троє бійців дістали поранення та травми.
Джерело: 112 Україна