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    З початку року на пожежах в Україні загинула вже 171 особа

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    Ліквідація пожежі
    Ліквідація пожежі

    Лише минулої доби в країні виникло 149 пожеж

    В зимовий період рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків.

    Як повідомляє прес-служба ДСНС, лише минулої доби в країні виникло 149 пожеж, з яких 88 — саме у помешканнях громадян. Кількість загиблих впродовж дня сягала 5 осіб.

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    Загалом від початку року внаслідок пожеж загинула вже 171 особа, а постраждало — 100.

    Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.

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    З початку року на пожежах в Україні загинула вже 171 особа
    З початку року на пожежах в Україні загинула вже 171 особа
    З початку року на пожежах в Україні загинула вже 171 особа

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