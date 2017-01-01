З початку року на пожежах в Україні загинула вже 171 особа

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Ліквідація пожежі

Лише минулої доби в країні виникло 149 пожеж

В зимовий період рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, лише минулої доби в країні виникло 149 пожеж, з яких 88 — саме у помешканнях громадян. Кількість загиблих впродовж дня сягала 5 осіб.

Загалом від початку року внаслідок пожеж загинула вже 171 особа, а постраждало — 100.

Здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.