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    З початку року Нацбанк купив понад мільярд доларів

    • Сьогодні, 16:57
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    Як зазначається, у квітні тривало зміцнення курсу гривні відносно долара США завдяки суттєвим валютним надходженням від сільськогосподарського експорту

    З початку 2017 року чиста купівля валюти Національним банком перевищила 1 млрд дол. США.

    Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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    Як наголошується, у квітні тривало зміцнення курсу гривні відносно долара завдяки суттєвим валютним надходженням від сільськогосподарського експорту.

    «Населення продовжувало активно продавати валюту на готівковому ринку – з початку року чиста купівля валюти банками сягнула 982 млн доларів. За рахунок цих коштів банки також підтримували пропозицію валюти на міжбанку», - йдеться у повідомленні.

    «Зі свого боку НБУ, дотримуючись режиму гнучкого курсоутворення, не протидіяв поступовому зміцненню гривні і водночас викупляв надлишок валюти на міжбанку для поповнення міжнародних резервів. Загалом з початку року чиста купівля валюти Нацбанком перевищила 1 млрд доларів», - повідомляє регулятор.

    Міжнародні резерви України на 1 травня становили 17,175  млрд доларів за попередніми даними.

     

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