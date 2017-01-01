З початку року Україна направила до РФ 21 запит на екстрадицію

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Злочинець у в'язниці

Всього у 2017 році Україна направила 41 запит про видачу правопорушників до іноземних держав

У 2017 році Україна найбільше зверталася з клопотаннями про екстрадицію правопорушників до Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

«У 2017 році Україна направила 41 запит про видачу правопорушників до іноземних держав», - йдеться у повідомленні.

При цьому в ГПУ уточнили, що Росії було направлено 21 запит, Молдові та Кіпру - по три, Білорусі та Грузії - по два.

Крім того, по одному запиту Генпрокуратура направляла в Єгипет, Іспанію, Італію, Колумбію, Нідерланди, ФРН, Польщу, Угорщину, Францію та Швейцарію.

«Задоволено видачу 2 осіб за запитами 2017 року, одну особу фактично видано», - додали у ГПУ.

В Україну було також екстрадовано сімох правопорушників за запитами 2015-2016 років.

Нагадаємо, НАБУ направило до ГПУ документи для екстрадиції матері нардепа Олександра Онищенка.