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    З початку року Україна направила до РФ 21 запит на екстрадицію

    • Сьогодні, 14:05
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    Злочинець у в'язниці
    Злочинець у в'язниці

    Всього у 2017 році Україна направила 41 запит про видачу правопорушників до іноземних держав

    У 2017 році Україна найбільше зверталася з клопотаннями про екстрадицію правопорушників до Російської Федерації. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

    «У 2017 році Україна направила 41 запит про видачу правопорушників до іноземних держав», - йдеться у повідомленні.

    При цьому в ГПУ уточнили, що Росії було направлено 21 запит, Молдові та Кіпру - по три, Білорусі та Грузії - по два.

    Крім того, по одному запиту Генпрокуратура направляла в Єгипет, Іспанію, Італію, Колумбію, Нідерланди, ФРН, Польщу, Угорщину, Францію та Швейцарію.

    «Задоволено видачу 2 осіб за запитами 2017 року, одну особу фактично видано», - додали у ГПУ.

    В Україну було також екстрадовано сімох правопорушників за запитами 2015-2016 років.

    Нагадаємо, НАБУ направило до ГПУ документи для екстрадиції матері нардепа Олександра Онищенка.

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