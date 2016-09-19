З початку року Україна збільшила видобуток газу на 78 мільйонів кубометрів

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Ця цифра перевищує загальний приріст видобутку за 12 місяців минулого року

ПАТ «Укргазвидобування» за 4,5 місяці поточного року досягло збільшення видобутку газу на 78 млн кубометрів. Про це йдеться у повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Як наголошується, це перевищує загальний приріст видобутку за 12 місяців минулого року, який становив 77 млн кубометрів. «Внаслідок реформи газового ринку «Укргазвидобування» отримало інвестиційний ресурс для розвідки та розробки родовищ, у тому числі, із застосуванням найсучасніших технологій», - зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

За його словами, відіграв свою роль і розрив невигідних для «Укргазвидобування» договорів про спільну діяльність.

«Укргазвидобування" має значний потенціал нарощування видобутку у найближчі роки», – заявив Коболєв.

Всього у 2017 році «Укргазвидобування» планує видобути на 0,5 млрд кубів більше, ніж у 2016 році.