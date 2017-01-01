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    З початку року українцям призначено субсидій на понад 2 млрд грн

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    Комунальні платежі
    Комунальні платежі

    Сума на 12,7% перевищує аналогічний показник 2016 року

    Жителям України в січні-березні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,065 млрд грн, що на 12,7% перевищує аналогічний показник 2016 року. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

    Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 1,361 млрд грн, у сільській – 704,2 млн грн.

    За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-березні були призначені 1,395 млн сімей (117,5% звернулися за субсидією, враховуючи тих, хто звернувся в 2016 році, але отримав тільки в 2017 році).

    В міській місцевості субсидії призначені 965,2 тис. сімей, у сільській – 429,6 тис. сімей. Порівняно з січнем-березнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зросла на 0,9%.

    Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у березні 2017 року порівняно з березнем минулого року збільшився на 5,8% – до 1265,9 грн.

    Нагадаємо, у січні-лютому 2017 року субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг були призначені на суму 1,636 млрд грн, що на 14% перевищує аналогічний показник 2016 року.

    Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 млрд грн, що на 58%, або на 3,3 млрд грн більше, ніж у 2015 році.

    Джерело: УНІАН

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