З початку року в Україні сталося 3629 ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі водії переоцінюють свої можливості, перевищують швидкість, виїжджають на зустрічну смугу, внаслідок чого трапляються ДТП, зазначили в Нацполіції

З початку 2017 року на дорогах України сталося 3629 дорожньо-транспортних пригод.

Про це в ефірі Громадського розповіла Тетяна Волошина — головна інспекторка управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

«Деякі водії переоцінюють свої можливості, перевищують швидкість, виїжджають на зустрічну смугу, внаслідок чого трапляються ДТП. Також важливим фактором є слизька дорога», — сказала вона.

За словами інспекторки, на сьогодні ситуація на дорогах стабілізується. Однак в Одеській області досі перекритий рух