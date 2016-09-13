  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З початку року в Україні сталося 3629 ДТП

    • Сьогодні, 05:59
    • Розсилка

    Деякі водії переоцінюють свої можливості, перевищують швидкість, виїжджають на зустрічну смугу, внаслідок чого трапляються ДТП, зазначили в Нацполіції

    З початку 2017 року на дорогах України сталося 3629 дорожньо-транспортних пригод.

    Про це в ефірі Громадського розповіла Тетяна Волошина — головна інспекторка управління безпеки дорожнього руху Національної поліції України.

    «Деякі водії переоцінюють свої можливості, перевищують швидкість, виїжджають на зустрічну смугу, внаслідок чого трапляються ДТП. Також важливим фактором є слизька дорога», — сказала вона.

    За словами інспекторки, на сьогодні ситуація на дорогах стабілізується. Однак в Одеській області досі перекритий рух

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ