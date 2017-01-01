  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З початку року в Україні зафіксовано 52 випадки порушень свободи слова

    • Сьогодні, 06:11
    • Розсилка
    Цензура
    Цензура

    Також зафіксовано два випадки нападів на журналістів

    В Україні за перший квартал 2017 року зафіксовано 52 випадки порушення свободи слова, що майже тотожно з відповідним періодом минулого року.

    Про це під час відкриття навчального семінару «Захист професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні: протидія безкарності» заявила виконавча директорка громадської організації «Інститут масової інформації», представниця в Україні міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк.

    «Перший квартал 2017 за рівнем свободи слова приблизно такий самий, як і перший квартал 2016 року. Якщо у першому кварталі 2016 року інститут фіксував 50 випадків порушень, то в 2017 за перший квартал -  52 випадки порушень», - зауважила Романюк.

    Вона відзначила, що помічена тенденція до зменшення нападів на журналістів.

    «Якщо у 2016 році було сім нападів за перший квартал, то у 2017 році лише два», -  зазначила Романюк.

    Окрім того, у «Інституті масової інформації» акцентують увагу на зменшенні кількості фактів перешкоджань журналістській діяльності, але підкреслює, що «зросла кількість випадків обмеження доступу до інформації».

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    цензура Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ