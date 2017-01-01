З початку року в Україні зафіксовано 52 випадки порушень свободи слова

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Також зафіксовано два випадки нападів на журналістів

В Україні за перший квартал 2017 року зафіксовано 52 випадки порушення свободи слова, що майже тотожно з відповідним періодом минулого року.

Про це під час відкриття навчального семінару «Захист професійної діяльності журналістів та свободи слова в Україні: протидія безкарності» заявила виконавча директорка громадської організації «Інститут масової інформації», представниця в Україні міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк.

«Перший квартал 2017 за рівнем свободи слова приблизно такий самий, як і перший квартал 2016 року. Якщо у першому кварталі 2016 року інститут фіксував 50 випадків порушень, то в 2017 за перший квартал - 52 випадки порушень», - зауважила Романюк.

Вона відзначила, що помічена тенденція до зменшення нападів на журналістів.

«Якщо у 2016 році було сім нападів за перший квартал, то у 2017 році лише два», - зазначила Романюк.

Окрім того, у «Інституті масової інформації» акцентують увагу на зменшенні кількості фактів перешкоджань журналістській діяльності, але підкреслює, що «зросла кількість випадків обмеження доступу до інформації».

Джерело: Укрінформ