З поліції звільнять усіх запорізьких правоохоронців, які засвітилися на турнірі з екс-«беркутівцями»

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В Запоріжжі відбувся турнір з боксу пам'яті беркутівця Сергія Цвигуна

Усі співробітники управління Нацполіції Запорізької області, які брали участь у боксерському турнірі пам'яті загиблих на Майдані «беркутівців», звільнені з органів внутрішніх справ.

У відповідь на запит Цензор.НЕТ про причини участі кількох бійців запорізького спецназу в турнірі з екс-беркутівцями, заступник міністра внутрішніх справ Олексій Тахтай повідомив, що за результатами вивчення відеоматеріалів і доповідей, керівництвом прийнято рішення звільнити всіх співробітників Нацполіції, які брали участь у змаганнях, включаючи заступника управління Нацполіції Андрія Долинного.

Причини звільнення будуть доведені до особового складу Нацполіції в усіх областях України.

Як повідомляється, в Запоріжжі відбувся турнір з боксу пам'яті загиблого під час Майдану у Києві в 2014 році беркутівця Сергія Цвигуна. Турнір перетворився не на спосіб пом'янути загиблого друга, а на вихваляння розформованого через звірства на Майдані підрозділу.

У заході взяв участь нинішній заступник управління Нацполіції Андрій Долинний.

Однією з нагород переможцям була книга «Нескорений «Беркут». Її автор - майор харківського «Беркуту» Дмитро Собина, який втік у Росію. Книгу було видано в уже окупованому Сімферополі.