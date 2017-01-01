З понеділка у Київ прийде літнє тепло

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Очікується суха і тепла погода

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме суха і тепла повітряна маса, очікується погода без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі 3-8° тепла, у східній частині близько 0°; вдень 18-23°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях 12-17°. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві - без опадів; температура повітря вночі 5-7° тепла, вдень 20-22°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 квітня найвища температура повітря була +22 в 1990 р., найнижча вночі -8,8 в 1931 р.

3 квітня - без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний і південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-9° тепла, вдень 17-22°.

У Києві – вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура повітря вночі 7-9° тепла, вдень 20-22°.