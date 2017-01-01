З понеділка в Україну повернеться тепло

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У Києві в понеділок обіцяють +10

У понеділок, 27 березня, в Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +8...+10 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +7...+13 градусів.

У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -2...+3 градуси.

На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, лише вдень на Чернігівщині й Сумщині невеликий дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +7...+13 градусів, на Чернігівщині й Сумщині +4...+10 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, лише вдень на Полтавщині невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-3 градуси, вдень +5...+12 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +4...+9 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +5...+12 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +7...+12 градусів.