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    З Радіо «Вести» звільняється 80% співробітників

    • Вчора, 23:38
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    Студія радіостанції
    Студія радіостанції

    Редакцію радіостанції залишає весь творчий колектив

    Колектив Радіо «Вести» залишає радіостанцію. Про це сьогодні повідомили ведучі в ефірі радіостанції.

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    «Починати ще одну війну всередині війни це недоцільно. Ми не будемо воювати зі своєю країною. Особисто я припиняю співпрацю з Радіо «Вести», так само робить дуже багато моїх колег, ви мабуть чули, що звільняється генеральний продюсер Віталій Докаленко, шеф-редактор інформаційної служби Ольга Курішко, програмний директор Ірина Сінченко», - заявив в ефірі ведучий Дмитро Тузов.

    Ірина Сінченко також додала, що радіостанцію залишає біля 80% співробітників. За словам Тузова станцію залишає весь творчий колектив.

    «Ми просто хочемо зробити невеликий підсумок, можливо, сказати вам до побачення ... По суті справи це наші останні ефіри», - повідомили в ефірі радіо журналісти.

    Нагадаємо, сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила у продовженні ліцензії Радіо «Вести», в холдингу назвали це рішення незаконним.
    Джерело: РБК-Україна
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