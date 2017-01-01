З Радіо «Вести» звільняється 80% співробітників

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Студія радіостанції

Редакцію радіостанції залишає весь творчий колектив

Колектив Радіо «Вести» залишає радіостанцію. Про це сьогодні повідомили ведучі в ефірі радіостанції.

«Починати ще одну війну всередині війни це недоцільно. Ми не будемо воювати зі своєю країною. Особисто я припиняю співпрацю з Радіо «Вести», так само робить дуже багато моїх колег, ви мабуть чули, що звільняється генеральний продюсер Віталій Докаленко, шеф-редактор інформаційної служби Ольга Курішко, програмний директор Ірина Сінченко», - заявив в ефірі ведучий Дмитро Тузов.

Ірина Сінченко також додала, що радіостанцію залишає біля 80% співробітників. За словам Тузова станцію залишає весь творчий колектив.

«Ми просто хочемо зробити невеликий підсумок, можливо, сказати вам до побачення ... По суті справи це наші останні ефіри», - повідомили в ефірі радіо журналісти.

Нагадаємо, сьогодні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовила у продовженні ліцензії Радіо «Вести», в холдингу назвали це рішення незаконним.