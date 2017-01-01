З Росії на Донбас ведуть лінію електропередач - учасник блокади

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Лінія електропередач

За розвідданими учасників блокади, з Росії на окуповану територію Луганської області ведуть кабель і будують підстанції

Росія будує лінії електропередач, підстанції та іншу енергетичну інфраструктуру для енергопостачання тимчасово непідконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей. Про це на прес-конференції в Києві повідомив екс-командир батальйону «Донбас», один із координаторів торговельної блокади з окупантами Анатолій Виногродський.

«За нашими розвідданими, з Росії на окуповану територію Луганської області ведуть кабель і будують підстанції. Тобто, вони готуються підключати окуповану частину Луганської області з боку Росії», - сказав він.

Також Виногродський заявив, що, за його даними, Росія планує зупинити постачання вугілля на Луганську ТЕС. «Постачання вугілля на Луганську ТЕС буде зупинено, або вона використовуватиметься для політичного тиску на Україну», - сказав він.

За даними Виногродського, Краматорська ТЕЦ має запаси вугілля на 17 діб роботи, а Слов'янська ТЕС може працювати в режимі генерації тепла до 28 березня.