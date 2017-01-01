З Росії в Україну в’їхали люди у камуфляжі та з бронежилетами - ОБСЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Місія за тиждень бачила, як 104 особи у військовому камуфляжі проходили кордон у Гуково та російському Донецьку. 48 рухались в РФ, 56 – в Україну

Місія ОБСЄ, яка розміщена на Російській території і спостерігає з двома пунктами пропуску на непідконтрольній ділянці кордону з Україною, зафіксувала мікроавтобус з людьми у камуфляжі, які перетинали кордон.

Про це йдеться у звіті місії за тиждень з 7 по 14 березня.

Так, 12 березня у пункті Гуково місія побачила переповнений мінівен з держномером РФ.

Під час проходження формальностей п'ять чоловіків – один в камуфляжі, ще четверо у «Горці» (вид військового одягу) та водій без форми.

Все, що було в мінівені, було перевірено на кордоне. Місія серед іншого змогла побачити берці, форму, бронежилети, військові рюкзаки, спальні мішки.

Четверо пасажирів понесли власні воєнні рюкзаки і сумки у центральну будівлю, ймовірно для інспекції через рентген-апарат. У місії зазначили, що вони провели на пункті пропуску близько півгодини, після чого відправили через неконтрольовану ділянку кордону в Україну.

Загалом місія за тиждень бачила, як 104 особи у військовому камуфляжі проходили кордон у Гуково та російському Донецьку. 48 рухались в РФ, 56 – в Україну.

Крім того, місія бачила, як через кордон з Росії в Україну проїжджала машина з написом «ритуальні послуги», а потім поверталася.

Також місія бачила «медичне таксі» – саме такий напис був на машині кирилицею та латиницею. Авто рухалось з України в РФ.