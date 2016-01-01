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    З січня рятувальники отримуватимуть більшу зарплатню

    • Вчора, 14:52
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    Зарплати рятувальників, як стверджує глава уряду, збільшаться в середньому на дві тисячі гривень

    Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій з 1 січня 2017 року отримають збільшену заробітну плату. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час передачі техніки Державній пожежно-рятувальній частині №13.

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    «Ми нещодавно ухвалили бюджет на 2017 рік і заклали зростання заробітної плати. Фактично сьогодні ті, хто отримував зарплату 3 тис. грн, з 1 січня вже буде отримувати 5 тис., той, хто отримував 4 тис. грн – отримуватиме 6 тис. грн», - сказав він.

    Як відомо, рано вранці 21 грудня Верховна Рада ухвалила Бюджет-2017.

    Законом встановлено загальні показники державного бюджету на 2017 рік, зокрема, доходи у сумі 721,4 млрд грн і видатки у сумі 790,4 млрд грн. Граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн.

    Вчора, 26 грудня президент Петро Порошенко підписав Держбюджет-2017.

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