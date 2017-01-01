З сирійської провінції Хомс евакуювали 2,5 тисячі людей

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Евакуація населення в Сирії

Людей вивозили на 55 автобусах

Автоколона з четвертою групою мирних жителів і бійців озброєної опозиції, евакуйованих з району Ваєр сирійської провінції Хомс, який знаходиться в облозі сил режиму Асада, попрямувала в місто Джераблус провінції Алеппо.

Про це повідомляє агентство Анадолу.

«На 55 автобусах район, який знаходиться в облозі, залишили 2538 осіб, у тому числі 733 жінки, 871 дитина, 55 хворих і 12 поранених. Конвой супроводжують 12 машин швидкої допомоги Сирійського Червоного Півмісяця», - йдеться в повідомленні.

Згідно з домовленостями між режимом Асада і прихильниками опозиції, в найближчі тижні Ваєр залишать ще 6,5 тис осіб.

У цілому район Ваєр мають залишити 15 тисяч осіб: три тисячі будуть розміщені в підконтрольних опозиції районах Хомса, шість тисяч - в Ідлібі, ще шість тисяч - на півночі провінції Алеппо.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Сьогодні стало відомо, що військові літаки знову завдали удару по північному сирійському місту Хан-Шейхун, де цього тижня в результаті хімічної атаки загинули десятки людей.

Натомість в ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Джерело: Укрінформ