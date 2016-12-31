З Сочі до окупованого Криму запустили щоденні авіарейси

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Росія запустить до окупованого Криму літаки власного виробництва Sukhoi Super Jet 100

Російська авіакомпанія «Аерофлот» з 2 січня почала виконувати щоденні рейси Сочі-Сімферополь, перший літак вже прибув до анексованого Сімферополя. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу «Аерофлоту».

Обслуговуватимуть лінію літаки Sukhoi Super Jet 100, повідомляє видання.

Наразі, згідно з повідомленням, із сімферопольського аеропорту щодня відправляється 15 рейсів до Москви, 42 рейси – до Санкт-Петербурга, по одному рейсу – до Краснодара, Ростова-на-Дону і Тюмені.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту анексованого Сімферополя 1 січня скасували виліт чотирьох рейсів. Зокрема, були скасовані рейси до столиці сусідньої Росії Москви авіакомпаній Red Wings Airlines, «Уральські авіалінії» та авіакомпанії «Росія». Також було скасовано рейс до російського Санкт-Петербурга авіакомпанії Red Wings Airlines.

Як відомо, через анексію Криму російська авіакомпанія «Аерофлот» потрапила під дію українських санкцій.

Нагадаємо, російський літак Ту-154 25 грудня вранці зник з радарів, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.