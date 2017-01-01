З травня більше восьми мільонів українців отримуватимуть підвищені пенсії

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Підвищення пенсій

Перерахунок пенсій було проведено в автоматичному режимі, що не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України

З 1 травня підвищено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб до 1312 грн, у зв'язку з чим здійснено перерахунок пенсій. Після цього перерахунку підвищення пенсій отримає понад 8, 2 млн пенсіонерів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

«З 1 травня поточного року відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» підвищено прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, до 1312 гривень. У зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму здійснено перерахунок пенсій. Підвищення в результаті проведеного перерахунку отримали понад 8,2 млн. пенсіонерів. Розмір підвищення у кожного індивідуальний», - йдеться у повідомленні.

У Пенсійному фонді поінформували, що у зв'язку із цим перерахунком пенсій збільшені такі види виплат, як: мінімальні розміри пенсій та доплата за понаднормовий стаж, мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни та членам їх сімей, підвищення жертвам нацистських переслідувань, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка донорам.

Уточнюється, що перерахунок пенсій було проведено в автоматичному режимі, що не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду України.

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