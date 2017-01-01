З України експортується 80% органічної продукції, - міністр

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Україна, маючи третину світових чорноземів, експортує на 17 млн євро, зазначив Кутовий

США готові вести перемовини щодо імпорту органічної пшениці. Про це у ефірі Еспресо.TV розповів міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий.

«80% органічної продукції з України експортується. Світовий обсяг органічного ринку — $100 млрд. Україна, маючи третину світових чорноземів, експортує на 17 млн євро. Ця цифра мала ще й тому, що ми експортуємо неперероблену органічну продукцію. Потрібно експортувати продукцію зі доданою вартістю», - сказав Кутовий.

За його словами, США готові вести перемовини щодо імпорту органічної пшениці. В Україні якраз фермерські землі мають такий потенціал для розвитку органіки, бо недоотримували хімічну поживу і тому вони не такі забруднені.