З України видворили ще одного кримінального «авторитета»

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Громадянин однієї з країн Закавказзя планував створити у Дніпрі організоване злочинне угруповання

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина однієї з країн Закавказзя, який негативно впливав на криміногенну ситуацію в Дніпрі. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«38-річний кримінальник, який раніше неодноразово затримувався правоохоронцями, приїхав в Україну на початку 2017 року. Так званий «стрємящійся», спираючись на підтримку одного із злодіїв у законі, планував створити організоване злочинне угруповання для здійснення тяжких злочинів», - йдеться в повідомленні.

У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів було прийнято рішення про примусове повернення «авторитета» за межі держави. Також йому заборонено в’їзд у нашу країну терміном на три роки.

Як повідомлялося 3 березня, СБУ спільно з поліцією затримала на Хмельниччині кримінального «авторитета» на прізвисько «Гія», який незаконно перебував на території України. У результаті проведених за ініціативою СБУ заходів було прийнято рішення про його примусове повернення до Грузії.