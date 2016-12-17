  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    З вулиць Венеції зникла вода

    • Вчора, 18:06
    • Розсилка

    Канали практично пересохли, гондольєри залишилися без роботи

    Перед Новим роком один з головних туристичних центрів Італії втратив свою привабливість.

    Як повідомляє la Repubblica, у зв'язку із сильним відпливом у центральній частині Венеції канали практично пересохли, відкривши брудне дно з мулом, гондольєри залишилися без роботи. Оголилися також фундаменти будівель, що може негативно вплинути на їх збереження.

    Зазначається, що такі відпливи є характерними для цього часу року. Труднощі з проходженням суден починаються при зниженні рівня води на 60 см по відношенню до рівня моря. Цього разу рівень води досяг -66 см. Рекордним в цьому відношенні є 1934 рік, коли було зафіксовано -121 см.

    Великі судна були переправлені в найбільший канал Венеції – Гранд-канал, який залишається судноплавним. Його глибина досягає п'яти метрів.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    З вулиць Венеції зникла вода
    З вулиць Венеції зникла вода
    З вулиць Венеції зникла вода
    З вулиць Венеції зникла вода
    З вулиць Венеції зникла вода
    З вулиць Венеції зникла вода
    З вулиць Венеції зникла вода

    Читайте також
    Італія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ