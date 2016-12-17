З вулиць Венеції зникла вода

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Канали практично пересохли, гондольєри залишилися без роботи

Перед Новим роком один з головних туристичних центрів Італії втратив свою привабливість.

Як повідомляє la Repubblica, у зв'язку із сильним відпливом у центральній частині Венеції канали практично пересохли, відкривши брудне дно з мулом, гондольєри залишилися без роботи. Оголилися також фундаменти будівель, що може негативно вплинути на їх збереження.

Зазначається, що такі відпливи є характерними для цього часу року. Труднощі з проходженням суден починаються при зниженні рівня води на 60 см по відношенню до рівня моря. Цього разу рівень води досяг -66 см. Рекордним в цьому відношенні є 1934 рік, коли було зафіксовано -121 см.

Великі судна були переправлені в найбільший канал Венеції – Гранд-канал, який залишається судноплавним. Його глибина досягає п'яти метрів.