За 11 місяців 2016 року Україна експортувала агропродукції на $13,5 млрд

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Експорт агропродукції

Найбільшу частку в аграрному експорті за звітний період мають поставки продуктів рослинного походження

За підсумками січня-листопада 2016 року Україна експортувала агропродукції на 13,567 млрд дол., що становило 41,5% від загальнонаціонального експорту. Цей показник на 535 млн дол. більший, ніж за аналогічний період 2015 року. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Згідно з повідомленням, найбільшу частку в аграрному експорті за звітний період мають поставки продуктів рослинного походження – 7,2 млрд дол. (+7 млн дол. до попереднього періоду), в тому числі зернові культури – 5,4 млрд дол. (+10 млн дол.).

За іншими категоріями експорт сільськогосподарської продукції за 11 місяців 2016 року становив:

жири і масла тваринного або рослинного походження – 3,5 млрд дол. (+0,63 млрд дол.);

готові харчові продукти – 2,1 млрд дол. (-0,06 млрд дол.);

живі тварини, продукти тваринного походження – 0,7 млрд дол. (-0,05 млрд дол.).

Також повідомляється, що за підсумками січня-листопада 2016 року в Україну імпортовано аграрної продукції на суму 3,5 млрд дол., що становило 9,9% від загальнонаціонального імпорту. Цей показник на 0,34 млрд дол. більший, ніж за аналогічний період 2015 року.

Зокрема, за звітний період Україна імпортувала: