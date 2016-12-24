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    За 11 місяців 2016 року Україна експортувала агропродукції на $13,5 млрд

    • Сьогодні, 11:48
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    Експорт агропродукції
    Експорт агропродукції

    Найбільшу частку в аграрному експорті за звітний період мають поставки продуктів рослинного походження

    За підсумками січня-листопада 2016 року Україна експортувала агропродукції на 13,567 млрд дол., що становило 41,5% від загальнонаціонального експорту. Цей показник на 535 млн дол. більший, ніж за аналогічний період 2015 року. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

    Згідно з повідомленням, найбільшу частку в аграрному експорті за звітний період мають поставки продуктів рослинного походження – 7,2 млрд дол. (+7 млн дол. до попереднього періоду), в тому числі зернові культури – 5,4 млрд дол. (+10 млн дол.).

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    За іншими категоріями експорт сільськогосподарської продукції за 11 місяців 2016 року становив:

    • жири і масла тваринного або рослинного походження – 3,5 млрд дол. (+0,63 млрд дол.);
    • готові харчові продукти – 2,1 млрд дол. (-0,06 млрд дол.);
    • живі тварини, продукти тваринного походження – 0,7 млрд дол. (-0,05 млрд дол.).

    Також повідомляється, що за підсумками січня-листопада 2016 року в Україну імпортовано аграрної продукції на суму 3,5 млрд дол., що становило 9,9% від загальнонаціонального імпорту. Цей показник на 0,34 млрд дол. більший, ніж за аналогічний період 2015 року.

    Зокрема, за звітний період Україна імпортувала:

    • продуктів рослинного походження на 1,1 млрд дол. (+0,11 млрд дол.), в тому числі зернових культур 138 млн дол. (-0,01 млрд дол.);
    • жирів і масел тваринного або рослинного походження на 221 млн дол. (+0,05 млрд дол.);
    • готових харчових продуктів 1,6 млрд дол. (+0,12 млрд дол.);
    • живих тварин, продуктів тваринного походження 0,55 млрд дол. (+0,06 млрд дол.).
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