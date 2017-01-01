За 15 хвилин до теракту в Алеппо на місце вибуху покликали дітей

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SANA Вибух біля автобусів у Сирії

Там їм роздавали чіпси

Серед 126 осіб, які загинули через теракт, вчинений у суботу, 15 квітня, смертником у передмісті Алеппо, 68 були дітьми. Про це ввечері в неділю, 16 квітня, повідомили в Сирійському центрі з моніторингу за дотриманням прав людини. Там уточнили, що більшість загиблих (109 осіб) були евакуйовані із населених пунктів Фуа та Кафрая, які підтримують режим президента Башара Асада і перебувають в облозі повстанців. 13 осіб серед загиблих - жінки.

В UNICEF теракт назвали "жахом" та різко засудили. "Однак ми повинні не лише дозволяти собі злитися, але і поновлювати нашу рішучість допомагати невинним дітям у Сирії", - цитує dpa заяву представника UNICEF Ентоні Лейка.

США також засудили "варварську атаку" проти біженців. Найвищим пріоритетом США залишається знищення терористичних організацій "Ісламська держава" та "Джебхат Фахат аш-Шам" (раніше перебувала в союзі із "Аль-Каїдою"), заявив речник держдепартаменту Марк Тонер.

Досі жодна зі згаданих організацій не взяла на себе відповідальності за інцидент. Сирійська влада звинувачує у вибуху "терористів" - це слово Дамаск часто вживає щодо усіх сил, які протистоять режиму, включно із поміркованими групами. Сирійська опозиція висловлює підозри, що за терактом стоять прихильники режиму. Один із сирійських журналістів Мохаммед Рагіб повідомив, що за 15 хвилин до трагедії до однієї з машин, припаркованих в районі вибуху, покликали дітей і роздавали їм чіпси.

Нагадаємо, напередодні теракту повстанці та уряд Сирії домовилися про евакуацію чотирьох міст, які перебувають в облозі. Однак через суперечку евакуація призупинилася, через це тисячі людей опинилися заблокованими в автобусах поблизу Алеппо.

Джерело: Deutsche Welle