За 2016 рік українцям заборгували понад 2 млрд гривень заробітної плати

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Заборгованість із зарплати перед українцями перевищила 2 млрд гривень

Найбільше заборгували громадянам України у сферах промисловості, транспорту та сільського господарства

Остаточний борг із заробітної плати українців станом на 1 грудня 2016 року сягав 2 млрд 4 млн гривень. Протягом листопада сума заборгованості збільшилась на 2,1%, або на 42 млн гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

На початок грудня основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (74,6%), транспорт, сільське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (9,6%). Найбільше заборгували українцям у Луганській (23%), Донецькій (17,8%) і Харківській (10,9%) областях. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств зросла в листопаді на 3,1%, або на 40,3 млн грн, і на 1 грудня становила 1 млрд 331 млн гривень.

Нагадаємо, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2015 року становила 1 млрд 970 млн гривень.