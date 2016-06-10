За 2016 рік українцям заборгували понад 2 млрд гривень заробітної плати
- 1 Сiчня, 07:51
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Розсилка
Найбільше заборгували громадянам України у сферах промисловості, транспорту та сільського господарства
Остаточний борг із заробітної плати українців станом на 1 грудня 2016 року сягав 2 млрд 4 млн гривень. Протягом листопада сума заборгованості збільшилась на 2,1%, або на 42 млн гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
На початок грудня основна частка загальної суми боргу припадала на промисловість (74,6%), транспорт, сільське господарство, поштову та кур'єрську діяльність (9,6%). Найбільше заборгували українцям у Луганській (23%), Донецькій (17,8%) і Харківській (10,9%) областях. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств зросла в листопаді на 3,1%, або на 40,3 млн грн, і на 1 грудня становила 1 млрд 331 млн гривень.
Нагадаємо, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні станом на 1 листопада 2015 року становила 1 млрд 970 млн гривень.Крім того, Верховна Рада України прийняла законопроект, що дозволяє встановити з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату на рівні 3200 гривень.