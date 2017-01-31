За 2,5 доби бойовики випустили по Авдіївці понад 1500 боєприпасів

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З 29 січня зафіксовано десять штурмових дій бойовиків

За дві з половиною доби в районі Авдіївки зафіксовано десять штурмових дій з метою заволодіння позиціями Збройних Сил України і покращення тактичного становища російсько-окупаційних військ. Про це повідомив керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) генерал-майор Анатолій Петренко, коментуючи ситуацію в Авдіївці.

«Всі ці атаки ведуться із застосуванням незаконних видів озброєння, заборонених Мінськими домовленостями. Застосовуються всі види артилерії, калібру 152 і 122 мм , реактивні системи залпового вогню, міномети 120 і 82 мм . В цілому за останні дві з половиною доби нами зафіксовано 1578 боєприпасів, які було випущено по позиціях, а також по населеному пункту Авдіївка», — сказав Петренко.

Спільним центром спільно із спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ вживаються всі заходи з метою ввести режим тиші, припинити активні дії противника та зупинити використання забороненої мінськими угодами озброєння та військової техніки. «Натомість противник продовжує маневрувати силами і засобами, підтягує резерви, нарощує чисельність особового складу на передових позиціях, а також підтягує нові зразки озброєння і військової техніки, та збільшує чисельність застосованих боєприпасів», — повідомив Петренко.

На цей час ремонтно-відновлювальні роботи з метою відновлення критичних послуг для населення Авдіївки та авдіївського коксохімічного комбінату не вдаються, оскільки тривають активні бойові дії.

«Заходи по припиненню вогню вживаються», - зазначив керівник української сторони СЦКК.

Нагадаємо, вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.