За 25 років стажу пенсію отримуватимуть лише військові – міністр

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Наразі пенсійне забезпечення здійснюється за єдиним законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування

Пенсійне забезпечення має здійснюватись за єдиним законом державного пенсійного страхування.

Про це заявив міністр соцполітики Андрій Рева, інформує прес-служба відомства.

«У нас діяло 15 законодавчих актів, що ними ми регулювали питання пенсійного забезпечення. В результаті пенсійне забезпечення залежало не від того, скільки ти працюєш, які внески сплачуєш до Пенсійного фонду, а від твоєї посади. На сьогодні усі ці закони вже не діють», – сказав Рева.

За його словами, наразі пенсійне забезпечення здійснюється за єдиним законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування.

Міністр наголосив, що на пенсію за вислугою років – 25-річний страховий термін – йтимуть лише військовослужбовці.

Раніше Рева зазначав, що однією з найбільших перешкод на шляху отримання чергового траншу кредиту від МВФ є дефіцит Пенсійного фонду.

Крім того, Мінсоцполітики не згодне підвищити пенсійний вік для зниження дефіциту Пенсійного фонду.