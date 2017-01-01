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    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто

    • Сьогодні, 08:08
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    Вивільнення автомобілів зі снігових заметів
    Вивільнення автомобілів зі снігових заметів

    Наразі на дорогах країни немає автомобільних заторів

    Станом на 7 годину 11 січня, автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Людей які отримали обмороження під час заторів немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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    Рятувальники інформують, що в Одеській області з 00:00 до 09:00 11 січня заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 10 районів області. Залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автодорозі Одеса-Рені та обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове.

    Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 502 од. техніки та 1 тис. 60 осіб.

    Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 919 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 699 осіб.

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    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто
    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто
    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто
    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто
    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто
    За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто

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