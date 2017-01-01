За 7 днів рятувальники звільнили зі снігових пасток майже 2 тис. авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вивільнення автомобілів зі снігових заметів

Наразі на дорогах країни немає автомобільних заторів

Станом на 7 годину 11 січня, автомобільних заторів внаслідок ускладнення погодних умов на території країни немає. Людей які отримали обмороження під час заторів немає. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Рятувальники інформують, що в Одеській області з 00:00 до 09:00 11 січня заборонено рух автомобільного транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 10 районів області. Залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів на автодорозі Одеса-Рені та обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху Кіровоград-Платонове.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 502 од. техніки та 1 тис. 60 осіб.

Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 тис. 919 автомобілів, в яких перебувало 4 тис. 699 осіб.