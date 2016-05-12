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    За час АТО, загалом, загинуло понад 10 тис. осіб, - Шкіряк

    • Вчора, 23:09
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    Радник міністра МВС говорить про втрати, як серед військових, так і серед мирного населення

    За час АТО, загалом, загинуло понад 10 тисяч українців. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив радник міністра МВС Зорян Шкіряк.

    «За даними української сторони під час конфлікту на Донбасі, в загальному, загинуло понад 10 тис. українських громадян», - сказав він.

    Зазначимо, що за офіційними даними Міністерства оборони України за станом на 21 листопада 2016 року, з початку проведення антитерористичної операції загинули 2145 українських військових, з них 691 боєць був покликаний під час часткової мобілізації.

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