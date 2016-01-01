За день бойовики 23 рази обстріляли позиції українських військових

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Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО

Найбільшу кількість обстрілів у зоні АТО зафіксовано на Маріупольському напрямку

У суботу, 24 грудня, найбільшу кількість обстрілів у зоні проведення АТО зафіксовано на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Мар’їнка, Широкине та Водяне, загалом з початку доби зафіксовано 23 обстріли.

Про це повідомили у прес-центрі штабу станом на 18:00.

«Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції сил АТО з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Двічі було здійснено обстріли по одній міні калібру 120 міліметрів в районі Талаківки», - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку позиції ЗСУ було обстріляно у районі Світлодарської дуги та Авдіївки.

«На Луганському напрямку обстріляли Жовте. Оскільки обстріли мали суто провокаційний характер, українські військові вогонь у відповідь не вели», - зазначили у прес-центрі.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

За даними українській сторони СЦКК, станом на ранок суботи режим припинення вогню дотримувався, однак згодом у штабі АТО повідомили, що бойовики здійснили 5 провокаційних обстрілів позицій сил ЗСУ.

23 грудня ввечері розвідка штабу АТО повідомила, що російсько-окупаційні війська планують здійснити низку провокаційних обстрілів із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з метою викликати вогонь у відповідь та звинуватити українську сторону у порушенні режиму тиші.