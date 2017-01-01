За день бойовики 26 разів обстріляли сили АТО: поранено одного бійця

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Бойовики на Донбасі

На донецькому напрямку сьогодні ситуація відносно стабілізувалась

Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою. З початку доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Неодноразово бойовики вели вогонь й з важкого артилерійського озброєння, застосування якого суворо заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На лінії зіткнення на приморському напрямку в першій половині дня проросійські незаконні збройні формування з мінометів калібру 120 мм декілька разів вели вогонь по наших позиціях біля селища Чермалик. «Поблизу Павлополя противник обстрілював укріплення сил АТО з 122-мм артилерійських систем. Там же, а також біля Гнутового, ворог бив з мінометів, озброєння БМП та зенітної установки. Північніше, біля Мар'їнки, бандити застосовували міномети калібру 82 мм та гранатомети різних модифікацій. Поруч, на підступах до Красногорівки, українських воїнів обстрілював ворожий снайпер. Захисники Широкиного потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів», - інформує штаб.

На донецькому напрямку сьогодні ситуація відносно стабілізувалась. «Втім, обстріли не припинились. Впродовж дня бойовики найбільше обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Зокрема, бандити застосовували озброєння танку й бойових машин піхоти, гранатомети та великокаліберні кулемети. З околиць тимчасово окупованої Горлівки незаконні збройні формування били по наших позиціях біля Зайцевого з гранатометів та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки противник застосовував 82-мм міномети та кулемети», - повідомляє прес-центр.

На луганському напрямку проросійські озброєні банди 4 рази з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по наших опорних пунктах біля Новотошківського, а поблизу н.п. Донець - зі стрілецької зброї.

«Внаслідок бойових дій з початку доби один військовослужбовець ЗС України був поранений», - інформує штаб АТО.

Як повідомляв «Главком», за минулу добу п’ятеро військовослужбовців української армії зазнали поранень.