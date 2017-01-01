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    За день бойовики 35 разів відкривали вогонь: гатять з важкого озброєння

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    Бойовики обстрілюють позиції сил АТО
    Бойовики обстрілюють позиції сил АТО

    Російсько-окупаційні війська обстрілюють позиції сил АТО на всіх напрямках

    Сьогодні з початку доби російсько-окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по силах АТО, у тому числі з важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському напрямку неподалік Новотроїцького ворог обстрілював опорні пункти з гранатометів, БМП та мінометів калібру 120 мм, а поруч Водяного – зі 122 мм артустановок. Позиції біля Красногорівки накрили мінометами калібру 82 мм, Гнутового – з СПГ та кулеметів, Широкіне зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

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    За даними штабу, на Донецькому напрямку під вогонь артилерії калібру 122 та мінометів потрапили позиції поряд Троїцького. «Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82, поруч Кам’янки - з 120 мм мінометів, а Зайцевого – з СПГ та мінометів калібру 82 мм. В районі Новгородського та Авдіївки активно діяли ворожі снайпери», - інформує прес-центр.
    «На Луганському напрямку під вогнем мінометів калібру 120 мм опинились позиції в районі Кримського, поруч Новозванівки з СПГ і стрілецької зброї, а біля Новоолександрівки з великокаліберних кулеметів», - йдеться в повідомленні штабу АТО.

    Як повідомлялося, за минулу добу зафіксовано 91 обстріл з боку російсько-терористичних військ. Було поранено четверо українських захисників.

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