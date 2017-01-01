За день бойовики 36 разів відкривали вогонь: працює важке озброєння

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Найгарячіше сьогодні було на Донецькому напрямку

Російсько-окупаційні війська з початком доби 36 разів відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

За його даними, найгарячіше сьогодні було на Донецькому напрямку. «З мінометів 120 та 82 калібру були обстріляні захисники Луганського, Авдіївки, Опитного, шахти Бутівка та в Пісках. З гранатометів та кулеметів - наші позиції неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське. Надвечір противник вдарив з танку та протитанкових ракетних комплексів по захисниках шахти Бутівка», - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку під вогнем гранатометів та великокаліберних кулеметів опинились позиції поруч Новозванівки та Кримського.

«На Маріупольському напрямку з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв захисників Водяного, Гнутового та Павлополя. У Миколаївці працював снайпер», - інформує штаб АТО.

Як повідомлялося, сьогодні понад 80% ворожих обстрілів припадають на донецький напрямок.

За минулу добу російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників, троє українських військових загинули, дев'ятеро дістали поранення і травми.

У боях поблизу Водяного загинуло двоє українських бійців, семеро зазнали поранень.

У штабі АТО повідомили, що вісьмох російських найманців біля Водяного було вбито, ще 16 – поранено.

Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного.