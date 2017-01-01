За день бойовики 60 разів відкривали вогонь: загинув український боєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики застосовують важке озброєння

Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений

Від початку доби російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських військ, у тому числі з використанням важкого озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На Маріупольському напрямку по опорних пунктах поруч Лебединського, Широкиного, Гнутового і Водяного ворог вів вогонь з мінометів та артилерійських систем калібру 122. По позиціях неподалік Талаківки і Чермалика з мінометів калібру 120, поруч Мар’їнки – з гранатометів різних систем», - йдеться в повідомленні.

Штаб інформує, що на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки у другій половині дня різко збільшилось кількість обстрілів з важкого озброєння, танків та мінометів калібру 120, декілька снарядів попали в стару Авдіївку. По позиціях поруч Опитного ворог вів вогонь з мінометів калібру 82, а неподалік Луганського з артилерійських систем калібру 122, мінометів, БМП та СПГ.

«На Луганському напрямку російські окупанти вели вогонь з СПГ та ПТРК в районі Новозванівки, а зі стрілецької зброї поблизу Валуйського», - повідомляє прес-центр.

Внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець і ще один поранений.

Як повідомлялося, сьогодні о 15:25 російсько-терористичній війська з танку обстріляли Авдіївку, внаслідок чого зруйновані будинки на двох вулицях.