За день бойовики здійснили 38 обстрілів: поранено трьох бійців АТО

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Бойові дії на Донбасі

Бойовики гатять на усіх напрямках

Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів.

«На Маріупольському – обстріляли Павлопіль, Гнутове, Красногорівку, Мар’їнку та Широкине з гранатометів та стрілецької зброї. БМП вела вогонь по Талаківці. По Широкиному – снайпер», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Золотому та Кримському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новозванівці та Новоолександрівці.

На Донецькому напрямку, використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю, бойовики обстрілювали наші позиції в районі Кам’янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького, інформує прес-центр.

«Загалом, станом на 18 годину відбулося 38 обстрілів. Троє наших військових поранено», - повідомляють у штабі АТО.

Нагадаємо, минулої доби загалом відбулося 62 обстріли. Чотирьох наших військових було поранено, одного травмовано, один військовий загинув.