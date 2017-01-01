За день в Авдіївці загинуло 3 людей, 18 поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наслідки сьогоднішніх обстрілів

Наразі обстріли не припиняються

За сьогоднішній день в Авдіївці загинуло 3 українців, ще 18 поранено. Про це під час прямого включення на телеканалі 112 повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

Як повідомив декілька годин тому глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, під час обстрілу Авдіївки загинула мирна жителька та водій ДСНС Сергій Горбань. Окрім того, поранення отримав англійський фотокореспондент та підполковник служби цивільного захисту ДержНС Дмитро Третейкін, зараз він в реанімації.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, утім, люди можуть виїжджати самостійно. Декількох тяжкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ, НАТО. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті. ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.







