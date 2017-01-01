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    За добу бойовики 18 разів обстріляли позиції українських військових

    • Сьогодні, 18:35
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    <p>Ворожі снайпери активізувались під багатьма населеними пунктами</p>

    Ворожі снайпери активізувались під багатьма населеними пунктами

    У штабі АТО повідомляють, що з позицій ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали

    З початку доби бойовики 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

    Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

    Поблизу Маріуполя по захисниках Водяного противник бив з мінометів калібру 120мм, гранатометів та стрілецької зброї. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах у районі Мар’їнки. З озброєння БМП – по захисниках Новогригорівки. Морських піхотинців під Гнутовим противник обстрілював з гранатометів, а зі стрілецької зброї – в районі Широкиного.

    На Донецькому напрямку з мінометів калібру 120мм та 82мм, озброєння БТР ворог гатив по захисниках Верхньоторецького. З гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях під Авдіївкою. З гранатометів різних систем обстрілював захисників Кам’янки та Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Пісків. Ворожі снайпери активізувались під Троїцьким, Зайцевим та Пісками.

    «Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», – повідомили в штабі.

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