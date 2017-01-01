За добу бойовики 85 разів обстріляли сили АТО: поранено п’ять українських воїнів

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Збільшилась кількість обстрілів бойовиків на Луганському напрямку

В районі проведення АТО продовжуються обстріли позицій ЗС України. З початком доби зафіксовано 85 випадків відкриття вогню по позиціях ЗС України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку по позиціях ЗС України в районі Луганського та Авдіївки російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, та гранатометів різних систем. По укріпленням поруч Невельського та Пісків з великокаліберних кулеметів, а неподалік Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам’янки з гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

На Маріупольському напрямку для враження наших позицій поруч Водяного та Павлополя ворог двічі використав артилерію калібру 122, а поблизу Широкиного міномети калібру 120 мм. По укріпленнях в районі Мар’їнки та Гнутового з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів.

Збільшилась кількість обстрілів на Луганському напрямку, де поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 85 та 120, танків а згодом, ближче до опівночі ще й з важкої артилерії калібру 152 мм.

По опорних пунктах в районі Троїцького декілька раз били з мінометів калібру 120 мм., а поруч Новоолександрівки, Трьохізбенки та Попасної з СПГ. В районі Станиці Луганської з гранатометів та кулеметів великого калібру.

З початком доби поранень зазнали п’ять українських захисників.