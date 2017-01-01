За добу бойовики на Донбасі 25 разів стріляли із забороненої зброї, серед солдатів є поранені - штаб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: vgolos.com.ua

З початку доби 5 українських військовослужбовців зазнали поранень

Підрозділи окупаційних військ продовжують провокаційні обстріли українських позицій. Про це повідомляє прес-центр АТО. «З початку доби ворог 25 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на Приморському напрямку, по позиціях поблизу Повлополя ворог гатив зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. З мінометів калібру 82-мм противник бив по опорних пунктах поруч Мар’їнки. 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів підрозділи російсько-окупаційних військ застосовували по оборонцях Красногорівки, а гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети – по захисниках населених пунктів Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне. У районі Павлополя діяли ворожі снайпери.

«На Донецькому напрямку, вогнем з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї противник накривав позиції поруч Луганського. З озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по захисниках Верхньоторецького, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – по оборонцях Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти «Бутівка». На Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів ворог вів вогонь по позиціях біля Новозванівки. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров’ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь», - зазначили в прес-центрі АТО.

Як уточнили в штабі, з початку доби п’ятеро військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.